Кирби: оставшиеся средства на помощь ВСУ направили для восполнения запасов США

Соединённые Штаты направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения своих собственных запасов.

Об этом заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет РИА Новости.

Также в Белом доме объявили, что США в конце декабря объявят новый пакет помощи Украине, он будет последним.