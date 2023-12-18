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Кирби: оставшиеся средства на помощь ВСУ направили для восполнения запасов США

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Соединённые Штаты направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения своих собственных запасов.
Кирби: оставшиеся средства на помощь ВСУ направили для восполнения запасов США
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет РИА Новости.

Также в Белом доме объявили, что США в конце декабря объявят новый пакет помощи Украине, он будет последним.

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