Путин поздравил ас-Сиси с победой на президентских выборах в Египте

Президент России Владимир Путин адресовал египетскому коллеге Абделю Фаттаху ас-Сиси телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием на новый срок.

Путин отметил, что ас-Сиси одержал убедительную победу на выборах, которая стала наглядным свидетельством широкого признания его заслуг в решении стоящих перед Египтом актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач.

«Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост президента», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что действующего президента Египта переизбрали на новый срок. В первом туре ас-Сиси получил 89,6%.