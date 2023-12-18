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Путин поздравил ас-Сиси с победой на президентских выборах в Египте

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Президент России Владимир Путин адресовал египетскому коллеге Абделю Фаттаху ас-Сиси телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием на новый срок.
Путин поздравил ас-Сиси с победой на президентских выборах в Египте
  • РИА Новости

Путин отметил, что ас-Сиси одержал убедительную победу на выборах, которая стала наглядным свидетельством широкого признания его заслуг в решении стоящих перед Египтом актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач.

«Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост президента», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что действующего президента Египта переизбрали на новый срок. В первом туре ас-Сиси получил 89,6%.

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