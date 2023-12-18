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Профессор Ковалик: США хотят начать переговоры с Россией из-за поражения Украины

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Профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Соединённые Штаты начнут переговоры, потому что видят, что у Киева нет шансов одержать победу.

По его словам, Вашингтон и так сейчас разрывается между Украиной и Израилем, что явно не играет на руку главе США Джо Байдену в условиях грядущих президентских выборов.

«Я думаю, что есть вероятность того, что США захотят сесть за стол переговоров, потому что они видят, что конфликт, вероятно, проигран, и они обеспокоены тем, что их ресурсы разбросаны по всему миру, потому что сейчас, опять же, они поддерживают Израиль в уничтожении жителей Газы», — заявил он.

Он отметил, что есть вероятность того, что в какой-то момент США решат, что «им необходимо договориться о прекращении этого конфликта».

Профессор также назвал ироничным то, что в марте 2022 года была возможность заключить соглашение с Россией и Украина могла бы сохранить все свои территории, но именно США наложили на это вето, так что таких благоприятных для украинских властей условий больше нет и не будет.

Подробнее читайте на ИноTV.

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