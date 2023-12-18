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Премьер Нигера заявил о сохраняющейся угрозе военного вторжения в страну

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Назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о сохраняющейся угрозе военного вторжения в страну.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов», — отметил премьер страны.

Вместе с этим он подчеркнул, что если какое-либо государство примет решение атаковать Нигер, то страна будет защищаться.

Ранее глава правительства переходного периода Нигера Абдурахман Чиани сообщил, что власти Франции поддерживают террористические группировки в стране.

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