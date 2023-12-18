В Мексике 12 человек погибли после нападения на гостиницу Salvatierra
Об этом сообщает портал El Universal.
Уточняется, что группа неизвестных напала на гостиницу ночью, когда в ней проходила вечеринка, на которой в основном были молодые люди.
Также в результате произошедшего пострадали более 10 человек. Они были госпитализированы.
В настоящий момент никто в связи с этим преступлением не задержан, мотив нападения также остаётся неизвестным.
Ранее сообщалось, что 13 полицейских были убиты при нападении на западе Мексики.