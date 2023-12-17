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Правящая коалиция Сербии лидирует на парламентских выборах с 47,1%

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В Сербии на парламентских выборах лидирует правящая коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться», её результат уже превысил 47% после обработки половины бюллетеней.

Об этом заявила премьер-министр Ана Брнабич.

«После 50% обработанных бюллетеней на избирательных пунктах, где могут быть ещё минимальные изменения, я хотела бы сообщить гражданам Сербии, что наша коалиция «Сербия не должна останавливаться» на этот момент, то есть на 50% обработанных результатов, получает 47,1%», — цитирует её ТАСС.

Явка на выборах в Сербии на 18:00 (20:00 мск) составила 51,93%.

Всего с стране работало более 8 тыс. избирательных участков.

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