В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру — символ города
Об этом пишет газета Nación.
«У скульптуры, сделанной из нержавеющей стали и алюминия и весящей около 28 т, отвалился один из лепестков в результате сильного метеорологического явления», — говорится в публикации.
Отмечается, что неназванные собеседники в администрации Буэнос-Айреса подтвердили факт произошедшего. Пока неизвестно, когда специалисты приступят к ремонту.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителя спасательных служб сообщил, что в штате Теннесси в США несколько человек погибли в результате последствий торнадо.