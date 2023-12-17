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В Буэнос-Айресе ураган сломал железную скульптуру — символ города

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В Буэнос-Айресе ураган сломал железный цветок Floralis Genérica, являющийся символом города.

Об этом пишет газета Nación.

«У скульптуры, сделанной из нержавеющей стали и алюминия и весящей около 28 т, отвалился один из лепестков в результате сильного метеорологического явления», — говорится в публикации.

Отмечается, что неназванные собеседники в администрации Буэнос-Айреса подтвердили факт произошедшего. Пока неизвестно, когда специалисты приступят к ремонту.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителя спасательных служб сообщил, что в штате Теннесси в США несколько человек погибли в результате последствий торнадо.

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