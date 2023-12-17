ЦАХАЛ нанёс новые удары по Ливану в ответ на обстрелы с его территории
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В сообщении отмечается, что ударам подверглись в том числе объекты инфраструктуры действующей в Ливане шиитской организации «Хезболла», а также военный комплекс.
«Кроме того, ранее сегодня летательный аппарат Армии обороны Израиля нанёс удар по террористической ячейке, выявленной в Ливане. Помимо этого, летательный аппарат Армии обороны Израиля и танки нанесли удары по оружейным и наблюдательным объектам «Хезболлы» в Ливане», — сообщили в пресс-службе.
Ранее в ЦАХАЛ заявили о перехвате ракеты, которая была выпущена по её беспилотному летательному аппарату в Ливане.