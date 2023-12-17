ЦАХАЛ нанёс новые удары по Ливану в ответ на обстрелы с его территории

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых ударах по Ливану. Как отметили в армейской пресс-службе, они были нанесены в ответ на зафиксированные 17 декабря обстрелы с территории этой страны.

В сообщении отмечается, что ударам подверглись в том числе объекты инфраструктуры действующей в Ливане шиитской организации «Хезболла», а также военный комплекс.

«Кроме того, ранее сегодня летательный аппарат Армии обороны Израиля нанёс удар по террористической ячейке, выявленной в Ливане. Помимо этого, летательный аппарат Армии обороны Израиля и танки нанесли удары по оружейным и наблюдательным объектам «Хезболлы» в Ливане», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о перехвате ракеты, которая была выпущена по её беспилотному летательному аппарату в Ливане.