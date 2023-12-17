Видодо: Индонезия готова стать посредником в разрешении конфликта на Украине

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности страны выступить посредником для разрешения конфликта на Украине.

Об этом Видодо заявил в интервью газете Yomiuri.

«Мы готовы выступить в качестве посредника», — сказал индонезийский лидер.

При этом издание отметило, что он избежал каких-либо критических высказываний в адрес России.

Видодо находится в Токио с целью участия в специальном саммите Япония — АСЕАН.

В июне 2023 года глава индонезийского Министерства обороны Прабово Субианто заявил о готовности Индонезии выступить посредником между Украиной и Россией для урегулирования конфликта.