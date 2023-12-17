RT в Telegram
Подпишись

Видодо: Индонезия готова стать посредником в разрешении конфликта на Украине

Короткая ссылка
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности страны выступить посредником для разрешения конфликта на Украине.

Об этом Видодо заявил в интервью газете Yomiuri.

«Мы готовы выступить в качестве посредника», — сказал индонезийский лидер.

При этом издание отметило, что он избежал каких-либо критических высказываний в адрес России.

Видодо находится в Токио с целью участия в специальном саммите Япония — АСЕАН.

В июне 2023 года глава индонезийского Министерства обороны Прабово Субианто заявил о готовности Индонезии выступить посредником между Украиной и Россией для урегулирования конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить