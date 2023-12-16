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Глава центрального командования ВС США Курилла посетил Израиль

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Глава центрального командования Вооружённых сил США Майкл Курилла в пятницу, 15 декабря, посетил Израиль, где провёл встречу с главой Генштаба израильской армии Герци Халеви.

Об этом информирует пресс-служба израильской армии.

«Вчера глава центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла посетил Израиль как официальный гость главы генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Герци Халеви», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, стороны в ходе беседы обсудили вопросы, связанные с безопасностью и доставкой гуманитарной помощи.

Ранее военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали боевика, открывшего огонь из шахты тоннеля.

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