Глава центрального командования ВС США Курилла посетил Израиль

Глава центрального командования Вооружённых сил США Майкл Курилла в пятницу, 15 декабря, посетил Израиль, где провёл встречу с главой Генштаба израильской армии Герци Халеви.

Об этом информирует пресс-служба израильской армии. «Вчера глава центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла посетил Израиль как официальный гость главы генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Герци Халеви», — говорится в сообщении. По данным ЦАХАЛ, стороны в ходе беседы обсудили вопросы, связанные с безопасностью и доставкой гуманитарной помощи. Ранее военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали боевика, открывшего огонь из шахты тоннеля.