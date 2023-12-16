Глава центрального командования ВС США Курилла посетил Израиль
Об этом информирует пресс-служба израильской армии.
«Вчера глава центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла посетил Израиль как официальный гость главы генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Герци Халеви», — говорится в сообщении.
По данным ЦАХАЛ, стороны в ходе беседы обсудили вопросы, связанные с безопасностью и доставкой гуманитарной помощи.
Ранее военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали боевика, открывшего огонь из шахты тоннеля.