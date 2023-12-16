Шольц посетил спектакль Серебренникова в Гамбурге
«Шольц неожиданно посетил наш спектакль BAROCCO в театре Талия (Гамбург)», — написал Серебренников в Telegram.
Серебренников рассказал, что после спектакля Шольц за кулисами пообщался с артистами.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Владимира Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Путин также объявил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства артисту Родину Газманову и лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину.