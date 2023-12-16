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Шольц посетил спектакль Серебренникова в Гамбурге

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Российский режиссёр Кирилл Серебренников сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц посетил его спектакль в Гамбурге.

«Шольц неожиданно посетил наш спектакль BAROCCO в театре Талия (Гамбург)», — написал Серебренников в Telegram.

Серебренников рассказал, что после спектакля Шольц за кулисами пообщался с артистами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Владимира Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Путин также объявил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства артисту Родину Газманову и лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину.

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