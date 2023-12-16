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Helsingin Sanomat: мигрант проник из России в Финляндию через забор на границе

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Мигрант проник из России в Финляндию через забор на закрытой границе.
Helsingin Sanomat: мигрант проник из России в Финляндию через забор на границе
  • AP
  • © Sergei Grits

Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

«Один человек перелез через пограничный забор в Ваалимаа в субботу и попросил убежища в Финляндии, сообщили газете Helsingin Sanomat в пограничной охране Юго-Восточной Финляндии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что высота заграждений на границе составляет не менее 2 м.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии закроет все КПП на границе с Россией с 15 декабря.

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