Helsingin Sanomat: мигрант проник из России в Финляндию через забор на границе

Мигрант проник из России в Финляндию через забор на закрытой границе.

Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

«Один человек перелез через пограничный забор в Ваалимаа в субботу и попросил убежища в Финляндии, сообщили газете Helsingin Sanomat в пограничной охране Юго-Восточной Финляндии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что высота заграждений на границе составляет не менее 2 м.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии закроет все КПП на границе с Россией с 15 декабря.