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Министр обороны Турции Гюлер назвал неприемлемыми учения США с РПК в Сирии

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Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что турецкие власти считают неприемлемыми военные учения Соединённых Штатов с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии.
Министр обороны Турции Гюлер назвал неприемлемыми учения США с РПК в Сирии
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит газета Sabah.

Ранее стало известно, что Анкара внимательно следит за действиями Вашингтона в Сирии, связанными с РПК.

«На прошлой неделе они снова провели учения с террористами. Мы внимательно следим за каждым событием. Эта ситуация неприемлема», — сказал Гюлер.

Ранее Вооружённые силы Турции провели воздушную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана, в ходе которой уничтожили 13 целей.

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