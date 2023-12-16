Министр обороны Турции Гюлер назвал неприемлемыми учения США с РПК в Сирии

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что турецкие власти считают неприемлемыми военные учения Соединённых Штатов с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии.

Его слова приводит газета Sabah.

Ранее стало известно, что Анкара внимательно следит за действиями Вашингтона в Сирии, связанными с РПК.

«На прошлой неделе они снова провели учения с террористами. Мы внимательно следим за каждым событием. Эта ситуация неприемлема», — сказал Гюлер.

Ранее Вооружённые силы Турции провели воздушную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана, в ходе которой уничтожили 13 целей.