RT в Telegram
Подпишись

Радио в Болгарии сняло с эфира интервью с российским послом Митрофановой

Короткая ссылка
Программный совет Болгарского национального радио (БНР) решил снять с эфира интервью с российским послом Элеонорой Митрофановой.
Радио в Болгарии сняло с эфира интервью с российским послом Митрофановой
  • РИА Новости

Автор и ведущий программы Пётр Волгин сообщил, что перед этим с требованием не транслировать интервью посла выступили председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский и посольство Украины.

«Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение», — цитирует его ТАСС.

Волгин добавил, что в интервью Митрофанова говорила о свободе слова, судьбе памятника Советской армии, ситуации на Украине, а также затронула другие актуальные темы.

Ранее в Болгарии лишили аккредитации журналиста «Российской газеты» Александра Гацака из-за подозрения в шпионаже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить