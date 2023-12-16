Радио в Болгарии сняло с эфира интервью с российским послом Митрофановой

Программный совет Болгарского национального радио (БНР) решил снять с эфира интервью с российским послом Элеонорой Митрофановой.

Автор и ведущий программы Пётр Волгин сообщил, что перед этим с требованием не транслировать интервью посла выступили председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский и посольство Украины.

«Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение», — цитирует его ТАСС.

Волгин добавил, что в интервью Митрофанова говорила о свободе слова, судьбе памятника Советской армии, ситуации на Украине, а также затронула другие актуальные темы.

Ранее в Болгарии лишили аккредитации журналиста «Российской газеты» Александра Гацака из-за подозрения в шпионаже.