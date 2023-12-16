РИА Новости: Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед Индией

Индия стала единственной страной, перед которой Россия в 2022 году нарастила внешний долг.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Указывается, что в прошлом году у России было только три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея.

Самая большая задолженность оказалась перед Индией, за год она выросла до $777 млн. При этом Индия в первый раз предоставила России кредит на $190 млн по результатам 2020 года.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о госдолге США, заявил, что «бумаги скоро будет не хватать» для его обслуживания.