Депутат ЕП Уоллес назвал слова генсека НАТО о конфликте на Украине безумием

Депутат Европейского парламента Мик Уоллес назвал безумием заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Запад спровоцировал конфликт на Украине.

Об этом евродепутат написал в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, Столтенберг хвастался тем, что США и ЕС спровоцировали конфликт на Украине.

Также он заявил, что ЕС направил миллиарды на то, чтобы спровоцировать данный конфликт, однако это привело к разрушению Украины.

Уоллес задался вопрос, зачем это было нужно.

«Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие...» — написал он.

Ранее Столтенберг признал, что в Североатлантическом альянсе рассчитывали на больший прогресс в проведении контрнаступления украинской армии.