Депутат ЕП Уоллес назвал слова генсека НАТО о конфликте на Украине безумием
Об этом евродепутат написал в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).
По его словам, Столтенберг хвастался тем, что США и ЕС спровоцировали конфликт на Украине.
Также он заявил, что ЕС направил миллиарды на то, чтобы спровоцировать данный конфликт, однако это привело к разрушению Украины.
Уоллес задался вопрос, зачем это было нужно.
«Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие...» — написал он.
Ранее Столтенберг признал, что в Североатлантическом альянсе рассчитывали на больший прогресс в проведении контрнаступления украинской армии.