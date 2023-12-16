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Депутат ЕП Уоллес назвал слова генсека НАТО о конфликте на Украине безумием

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Депутат Европейского парламента Мик Уоллес назвал безумием заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Запад спровоцировал конфликт на Украине.

Об этом евродепутат написал в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, Столтенберг хвастался тем, что США и ЕС спровоцировали конфликт на Украине.

Также он заявил, что ЕС направил миллиарды на то, чтобы спровоцировать данный конфликт, однако это привело к разрушению Украины.

Уоллес задался вопрос, зачем это было нужно. 

«Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие...» — написал он.

Ранее Столтенберг признал, что в Североатлантическом альянсе рассчитывали на больший прогресс в проведении контрнаступления украинской армии.

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