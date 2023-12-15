Британия ввела санкции в отношении российского Новикомбанка
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«Следующая позиция была добавлена в единый санкционный список… акционерный коммерческий банк Новикомбанк», — говорится в документе.
Новикомбанк является опорным банком российской госкорпорации «Ростех».
Ранее Великобритания расширила список санкций против России на 45 позиций.
Позже в российском посольстве в Лондоне заявили, что Россия наработала «санкционный иммунитет» и демонстрирует недосягаемые для Британии темпы экономического развития.