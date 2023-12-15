Британия ввела санкции в отношении российского Новикомбанка

Великобритания объявила о введении санкций в отношении российского Новикомбанка, говорится на сайте британского правительства.

«Следующая позиция была добавлена в единый санкционный список… акционерный коммерческий банк Новикомбанк», — говорится в документе.

Новикомбанк является опорным банком российской госкорпорации «Ростех».

Ранее Великобритания расширила список санкций против России на 45 позиций.

Позже в российском посольстве в Лондоне заявили, что Россия наработала «санкционный иммунитет» и демонстрирует недосягаемые для Британии темпы экономического развития.