Лавров заявил о важности создания прочного военного фундамента во всей Евразии
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Об этом министр сказал на открытии заседания коллегий МИД России и Белоруссии.
Как отметил Лавров, Североатлантический альянс наращивает свою военную активность на западных рубежах Союзного государства.
«В общих интересах сформировать прочный военно-политический фундамент, который бы способствовал урегулированию и предотвращению конфликтов», — заявил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проведена большая работа по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ.