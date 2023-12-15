Лавров заявил о важности создания прочного военного фундамента во всей Евразии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо создать прочный военно-политический фундамент во всей Евразии.

Об этом министр сказал на открытии заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

Как отметил Лавров, Североатлантический альянс наращивает свою военную активность на западных рубежах Союзного государства.

«В общих интересах сформировать прочный военно-политический фундамент, который бы способствовал урегулированию и предотвращению конфликтов», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проведена большая работа по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ.