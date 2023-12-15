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В выездных сессиях ПМЭФ приняли участие более 150 представителей из Индии

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В рамках подготовки ПМЭФ-2024 была проведена серия мероприятий в Дели, Мумбае и Бангалоре. В выездных сессиях приняли участие более 150 представителей ведущих компаний из Индии.
В выездных сессиях ПМЭФ приняли участие более 150 представителей из Индии
  • © Росконгресс

Об этом сообщили в Росконгрессе.

«В 2023 году одна из самых многочисленных делегаций на ПМЭФ была из Республики Индия, и прошедшая серия выездных мероприятий показала, что тенденция роста взаимного бизнес-интереса продолжается», — рассказал заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

Отмечается, что ключевым событием мероприятия стала сессия «ПМЭФ-2024: деловое сотрудничество во имя улучшения качества жизни», которая прошла в Мумбае 13 декабря.

В ходе сессии участники обсудили роль финансовой, промышленной и гуманитарной отраслей в процессе инновационного развития общества и повышения качества жизни. Кроме того, была дана оценка долгосрочному партнёрству России и Индии.

Ранее стало известно, что индийско-российский бизнес-диалог состоится в Москве 19 декабря. Это ведущая площадка для развития двусторонней торговли и деловых возможностей.

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