Минобороны: военные России и Пакистана обсудили ситуацию в Афганистане
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, речь идёт о четвёртом заседании российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности, которое состоялось в Москве.
«В углублённом и конструктивном ключе обсуждён широкий спектр вопросов, связанных с военно-политической ситуацией в Афганистане», — говорится в сообщении.
Ранее новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали заявил, что Исламабад не поддержит санкции против Москвы вне зависимости от итогов предстоящих всеобщих выборов в республике.