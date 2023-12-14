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Минобороны: военные России и Пакистана обсудили ситуацию в Афганистане

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин и первый заместитель главы Минобороны Пакистана Хамуд-уль-Заман Хан обсудили сотрудничество в военной области, а также ситуацию в Афганистане.
Минобороны: военные России и Пакистана обсудили ситуацию в Афганистане
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, речь идёт о четвёртом заседании российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности, которое состоялось в Москве.

«В углублённом и конструктивном ключе обсуждён широкий спектр вопросов, связанных с военно-политической ситуацией в Афганистане», — говорится в сообщении.

Ранее новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали заявил, что Исламабад не поддержит санкции против Москвы вне зависимости от итогов предстоящих всеобщих выборов в республике.

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