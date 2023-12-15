Пресс-секретарь «Хезболлы» рассказал, как ситуация в Газе влияет на Ливан

Пресс-секретарь ливанского движения «Хезболла» Мохаммад Афиф в интервью RT рассказал, как ситуация в секторе Газа влияет на Ливан в экономическом и политическом плане.

Он отметил, что экономическое положение Ливана и до обострения палестино-израильского конфликта было очень плохим по многим причинам.

«Я имею в виду крах национальной валюты, коллапс банковского сектора, рост государственного долга и так далее. Прошлым летом мы вроде как увидели признаки восстановления экономики с прибытием большого количества отдыхающих в Ливан и принятием определённых мер Центральным банком. Но затем последовала израильская агрессия в секторе Газа, которая затронула не только экономику нашей страны, но и всю экономику региона, потому что это вызвало паралич всей торговой системы региона», — сказал Афиф.

По его словам, Ливан, «по сути, находится в состоянии войны». При этом он добавил, что в «Хезболле» ожидали худшего.

Он добавил, что «на Израиль эти события повлияли намного больше, чем на соседние страны, будь то Иордания, Египет или Ливан».

«Что касается политического аспекта, то тут возникли большие осложнения. Политические процессы, связанные с выборами президента, замедлились, поскольку основное внимание сегодня сосредоточено на проблеме противостояния Израилю и последствиях этого противостояния», — отметил Афиф.

9 декабря сообщалось, что вооружённые формирования «Хезболлы» атаковали позиции израильских войск на границе с Ливаном.