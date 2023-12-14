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Боррель: у Евросоюза нет единой позиции по конфликту в секторе Газа

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Среди стран Евросоюза до сих пор отсутствует единство по вопросу конфликта в секторе Газа. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель: у Евросоюза нет единой позиции по конфликту в секторе Газа
  • AP
  • © Leo Correa

По его словам, некоторые представители объединения голосовали в ООН против немедленного прекращения огня в Газе.

«Я должен представлять единую позицию, но единая позиция отсутствует», — приводит РИА Новости слова Борреля.

Глава дипломатии ЕС признал, что всё больше стран мира выступает за прекращение огня.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что неспособность ЕС придерживаться единой позиции по Газе привела к падению доверия к объединению.

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