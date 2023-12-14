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CNN: почти половина сброшенных Израилем на сектор Газа бомб были неуправляемыми

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Применение Израилем неуправляемых бомб в секторе Газа приводит к увеличению числа жертв среди гражданского населения, это подрывает веру в то, что страна стремится свести потери в анклаве к минимуму, пишет CNN со ссылкой на источники.
CNN: почти половина сброшенных Израилем на сектор Газа бомб были неуправляемыми
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Телеканал привёл данные, согласно которым около 40—45% боеприпасов класса «воздух — земля», которые использовала армия Израиля против сектора Газа, были неуправляемыми.

Как правило, такие боеприпасы менее точны и могут представлять большую угрозу для гражданского населения, особенно в таком густонаселённом районе, как сектор Газа, отмечается в сообщении.

Российский постпред при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза подчёркивал, что Россия не призывает Израиль отказываться от борьбы с террористами, но напоминает, что бороться нужно с боевиками, а не с мирными гражданами, — в этом суть российских выступлений на Совбезе ООН.

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