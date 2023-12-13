NNA: два человека погибли в результате удара ЦАХАЛ по дому на юге Ливана
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В сообщении ливанского информагентства отмечается, что в результате обстрела со стороны израильской армии строение было разрушено, два человека погибли. Ещё один получил ранения.
«Два человека погибли и ещё один был ранен в результате обстрела и разрушения вражеской авиацией дома в городе Ятер», — отметили в информагентстве.
Ранее Минздрав Газы сообщил, что израильские войска обстреляли больницу Камаль Адван на севере анклава.