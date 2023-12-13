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NNA: два человека погибли в результате удара ЦАХАЛ по дому на юге Ливана

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Жертвами удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому дому в поселении Ятер на юге Ливана стали два человека. Такую информацию приводит NNA.
NNA: два человека погибли в результате удара ЦАХАЛ по дому на юге Ливана
  • globallookpress.com
  • © Ali Hashisho

В сообщении ливанского информагентства отмечается, что в результате обстрела со стороны израильской армии строение было разрушено, два человека погибли. Ещё один получил ранения.

«Два человека погибли и ещё один был ранен в результате обстрела и разрушения вражеской авиацией дома в городе Ятер», — отметили в информагентстве.

Ранее Минздрав Газы сообщил, что израильские войска обстреляли больницу Камаль Адван на севере анклава.

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