NNA: два человека погибли в результате удара ЦАХАЛ по дому на юге Ливана

Жертвами удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому дому в поселении Ятер на юге Ливана стали два человека. Такую информацию приводит NNA.

В сообщении ливанского информагентства отмечается, что в результате обстрела со стороны израильской армии строение было разрушено, два человека погибли. Ещё один получил ранения.

«Два человека погибли и ещё один был ранен в результате обстрела и разрушения вражеской авиацией дома в городе Ятер», — отметили в информагентстве.

Ранее Минздрав Газы сообщил, что израильские войска обстреляли больницу Камаль Адван на севере анклава.