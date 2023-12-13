WP: события в секторе Газа стали очередным провалом политики Байдена
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Как отметил автор статьи Перри Бейкон, ситуация, которую можно наблюдать на Ближнем Востоке, служит напоминанием о том, что администрация Байдена «зачастую выносит ужасные суждения во внешней политике и не является надёжным защитником демократии и свободы, коим она себя считает».
«США продемонстрировали, что не будут отстаивать международные правила и нормы, если их нарушает один из самых близких союзников», — отметил Бейкон, добавив, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Израилю, демонстрируя при этом обеспокоенность жертвами среди населения Газы.
Ранее поступила информация, что США не планируют проводить красные линии в передаче оружия Израилю.