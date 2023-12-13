WP: события в секторе Газа стали очередным провалом политики Байдена

Политика, которую президент США Джо Байден проводит в отношении палестино-израильского конфликта, стала очередным провалом Белого дома по линии внешней политики. Об этом пишет The Washington Post.

Как отметил автор статьи Перри Бейкон, ситуация, которую можно наблюдать на Ближнем Востоке, служит напоминанием о том, что администрация Байдена «зачастую выносит ужасные суждения во внешней политике и не является надёжным защитником демократии и свободы, коим она себя считает».

«США продемонстрировали, что не будут отстаивать международные правила и нормы, если их нарушает один из самых близких союзников», — отметил Бейкон, добавив, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Израилю, демонстрируя при этом обеспокоенность жертвами среди населения Газы.

Ранее поступила информация, что США не планируют проводить красные линии в передаче оружия Израилю.