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WP: события в секторе Газа стали очередным провалом политики Байдена

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Политика, которую президент США Джо Байден проводит в отношении палестино-израильского конфликта, стала очередным провалом Белого дома по линии внешней политики. Об этом пишет The Washington Post.
WP: события в секторе Газа стали очередным провалом политики Байдена
  • Gettyimages.ru

Как отметил автор статьи Перри Бейкон, ситуация, которую можно наблюдать на Ближнем Востоке, служит напоминанием о том, что администрация Байдена «зачастую выносит ужасные суждения во внешней политике и не является надёжным защитником демократии и свободы, коим она себя считает».

«США продемонстрировали, что не будут отстаивать международные правила и нормы, если их нарушает один из самых близких союзников», — отметил Бейкон, добавив, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Израилю, демонстрируя при этом обеспокоенность жертвами среди населения Газы.

Ранее поступила информация, что США не планируют проводить красные линии в передаче оружия Израилю.

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