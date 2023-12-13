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Медведев — о ситуации в Газе: борьба с террором должна быть пропорциональной

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Россия выступает против любых форм террора и признаёт право всех стран бороться с его проявлениями, однако любая борьба должна быть пропорциональной. Такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев — о ситуации в Газе: борьба с террором должна быть пропорциональной
  • РИА Новости

Говоря о ситуации в секторе Газа на дискуссионной площадке «Будущее России», Медведев подчеркнул, что борьба не должна вестись в ущерб мирным жителям. И эти принципы, по его словам, отстаивает Россия.

«Но любая борьба должна быть пропорциональной и не наносить ущерба гражданскому населению. Эти постулаты, эти принципы мы отстаиваем в ООН», — цитирует Медведева РИА Новости.

Российский постпред при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза подчёркивал, что Россия не призывает Израиль отказываться от борьбы с террористами, но напоминает, что бороться нужно с боевиками, а не с мирными гражданами, — в этом суть российских выступлений на Совбезе ООН.

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