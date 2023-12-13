Израильские ВВС нанесли удары по территории Ливана
В сообщении уточняется, что некоторые из выпущенных снарядов упали на территории Ливана. Помимо этого, в ЦАХАЛ зафиксировали ещё несколько пусков из Ливана в сторону ряда мест, расположенных на севере Израиля.
Армейская пресс-служба также отметила, что 13 декабря истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Атаки израильской авиации попали на видео.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанёс удары по военным объектам и инфраструктуре сирийской армии на территории Сирии.