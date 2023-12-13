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Израильские ВВС нанесли удары по территории Ливана

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Ряд пусков из Ливана по северу Израиля зафиксировала 13 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Информацию об этом предоставила армейская пресс-служба.

В сообщении уточняется, что некоторые из выпущенных снарядов упали на территории Ливана. Помимо этого, в ЦАХАЛ зафиксировали ещё несколько пусков из Ливана в сторону ряда мест, расположенных на севере Израиля.

Армейская пресс-служба также отметила, что 13 декабря истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Атаки израильской авиации попали на видео.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанёс удары по военным объектам и инфраструктуре сирийской армии на территории Сирии.

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