Делегация из Северной Кореи приедет в Приморье в середине декабря

Делегация из Северной Кореи посетит Приморский край России в середине декабря для обсуждения сотрудничества в гуманитарной сфере. Об этом говорится в заявлении регионального правительства.

«Первая делегация из КНДР посетит дальневосточный регион уже через несколько дней, чтобы наметить конкретные шаги по расширению взаимодействия», — сказано в сообщении.

Отмечается, что об этом стало известно во время встречи губернатора региона Олега Кожемяко и председателя Народного комитета особого города Расон Сим Чан Ира.

Делегация КНДР намерена обсудить конкретные проекты взаимодействия в гуманитарной сфере.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия будет развивать отношения с КНДР.