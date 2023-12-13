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Делегация из Северной Кореи приедет в Приморье в середине декабря

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Делегация из Северной Кореи посетит Приморский край России в середине декабря для обсуждения сотрудничества в гуманитарной сфере. Об этом говорится в заявлении регионального правительства.
Делегация из Северной Кореи приедет в Приморье в середине декабря
  • © Правительство Приморского края

«Первая делегация из КНДР посетит дальневосточный регион уже через несколько дней, чтобы наметить конкретные шаги по расширению взаимодействия», — сказано в сообщении.

Отмечается, что об этом стало известно во время встречи губернатора региона Олега Кожемяко и председателя Народного комитета особого города Расон Сим Чан Ира.

Делегация КНДР намерена обсудить конкретные проекты взаимодействия в гуманитарной сфере.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия будет развивать отношения с КНДР.

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