Делегация из Северной Кореи приедет в Приморье в середине декабря
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«Первая делегация из КНДР посетит дальневосточный регион уже через несколько дней, чтобы наметить конкретные шаги по расширению взаимодействия», — сказано в сообщении.
Отмечается, что об этом стало известно во время встречи губернатора региона Олега Кожемяко и председателя Народного комитета особого города Расон Сим Чан Ира.
Делегация КНДР намерена обсудить конкретные проекты взаимодействия в гуманитарной сфере.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия будет развивать отношения с КНДР.