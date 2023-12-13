КНР и Россия провели в Пекине консультации по правам человека

КНР и Россия провели консультации по вопросам прав человека в Пекине.

Об этом заявили в китайском МИД.

Уточняется, на консультации присутствовали специальный представитель МИД Китая по вопросам прав человека Ян Сяокунь и директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

«Стороны обменялись мнениями по многосторонним вопросам в области прав человека, представляющим взаимный интерес», — цитирует сообщение РИА Новости.

7 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова кооперироваться с Китаем во всех сферах, в том числе и в военных технологиях.