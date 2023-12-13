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После обстрелов Газы около восьми тысяч человек числятся пропавшими без вести

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Около 8 тыс. человек числятся пропавшими без вести после обстрелов ЦАХАЛ сектора Газа.

Об этом информирует телеканал Al Jazeera со ссылкой на администрацию палестинского анклава.

«Представитель гражданской обороны Газы сообщил, что во время бомбардировок Израиля без вести пропали 8000 человек», — сказано в сообщении.

Уточняется, что большинство пропавших без вести, вероятно, находятся под обломками зданий, пострадавших из-за атак ЦАХАЛ.

В северных и южных районах анклава зарегистрировано наибольшее число пропавших без вести людей.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что количество палестинцев, погибших в результате ударов Израиля в секторе Газа, превысило 18,5 тыс.

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