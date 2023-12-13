Посол США заявил, что Вашингтон и Пекин пока не находятся в хороших отношениях

Соединённые Штаты и Китай на данный момент не находятся в хороших отношениях. Об этом заявил американский посол в Пекине Николас Бернс.

«Мы не находимся в хороших отношениях. Думаю, нам удалось восстановить связи между двумя правительствами», — приводит ТАСС его слова.

Бернс подчеркнул, что конфликт между двумя странами был бы немыслим.

Ранее первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что одной из основных причин изменения картины глобальных экономических отношений стала растущая напряжённость между США и Китаем.