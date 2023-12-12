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В Брюсселе прошла демонстрация с требованием не тратить средства ЕС на оружие

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Тысячи демонстрантов в Брюсселе потребовали от властей европейских стран не тратить средства ЕС на оружие.
В Брюсселе прошла демонстрация с требованием не тратить средства ЕС на оружие
  • AP
  • © Sylvain Plazy

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что демонстранты собрались перед Дворцом правосудия и проследовали к кварталу, где располагаются офисы Еврокомиссии и Совета ЕС.

Они несли плакаты с надписями «Пакт стабильности? Нет, спасибо!», «Ни евро на войну, миллиарды на зарплаты!».

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия разработала и предложила Евросоюзу «продвинутые гарантии безопасности» для Украины, которые заключаются в расширении Еврофонда мира для снабжения ВСУ оружием.

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