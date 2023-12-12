FI: автора романа «Любовь живёт три года» Бегбедера обвинили в изнасиловании

Известный французский писатель Фредерик Бегбедер взят под стражу, в отношении него ведётся предварительное расследование по делу об изнасиловании, сообщает France Info со ссылкой на источники.

Радиостанция утверждает, что ещё летом на писателя подала жалобу молодая женщина, по её словам, с Бегбедером у неё была «сексуальная связь по обоюдному согласию», однако второй раз уже «без согласия».

«Во вторник около 09:00 его вызвали в полицейский участок для допроса в рамках предварительного расследования», — сообщает радио.

По словам женщины, события, о которых она рассказала полиции, произошли в номере отеля.

Фредерик Бегбедер известен прежде всего как автор таких романов, как «Любовь живёт три года», «99 франков» и «Человек, который плакал от смеха».