Израильские военные штурмуют Дженин на Западном берегу реки Иордан

Израильская армия штурмует лагерь беженцев и государственную больницу в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Военные Израиля окружили лагерь беженцев в Дженине, заблокировав все входы и выходы тяжелой военной техникой, на крышах окружающих зданий разместились снайперы ЦАХАЛ.

Между солдатами, штурмующими лагерь, и силами палестинского сопротивления вспыхивают столкновения.

Уточняется, что израильтяне бульдозерами уничтожают имущество и дома палестинцев.

Ранее сообщалось, что в результате применения Израилем белого фосфора при обстрелах сектора Газа пострадали десятки человек.