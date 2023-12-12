RT в Telegram
Подпишись

Израильские военные штурмуют Дженин на Западном берегу реки Иордан

Короткая ссылка
Израильская армия штурмует лагерь беженцев и государственную больницу в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Военные Израиля окружили лагерь беженцев в Дженине, заблокировав все входы и выходы тяжелой военной техникой, на крышах окружающих зданий разместились снайперы ЦАХАЛ.

Между солдатами, штурмующими лагерь, и силами палестинского сопротивления вспыхивают столкновения.

Уточняется, что израильтяне бульдозерами уничтожают имущество и дома палестинцев.

Ранее сообщалось, что в результате применения Израилем белого фосфора при обстрелах сектора Газа пострадали десятки человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить