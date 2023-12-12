Израильские военные штурмуют Дженин на Западном берегу реки Иордан
Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Военные Израиля окружили лагерь беженцев в Дженине, заблокировав все входы и выходы тяжелой военной техникой, на крышах окружающих зданий разместились снайперы ЦАХАЛ.
Между солдатами, штурмующими лагерь, и силами палестинского сопротивления вспыхивают столкновения.
Уточняется, что израильтяне бульдозерами уничтожают имущество и дома палестинцев.
Ранее сообщалось, что в результате применения Израилем белого фосфора при обстрелах сектора Газа пострадали десятки человек.