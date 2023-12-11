Сийярто: Венгрия обращает внимание, что Украина не отчиталась о трате €80 млрд

Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия обращает внимание на то, что Украина до сих пор не отчиталась о трате €80 млрд, которые ей выделил Европейский союз.

«Что касается дальнейшей финансовой поддержки Украины, то мы ещё раз обратили внимание, что мы передали более €80 млрд Украине, но до сих пор не видели детального и основательного отчёта о том, как они были использованы», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что венгерская сторона ожидает от Европейской комиссии чёткого отчёта по поводу того, куда были потрачены эти деньги.

Ранее Сийярто заявил, что ведение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на данный момент было бы безответственным шагом.