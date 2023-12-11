RT в Telegram
Подпишись

Сийярто: Венгрия обращает внимание, что Украина не отчиталась о трате €80 млрд

Короткая ссылка
Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия обращает внимание на то, что Украина до сих пор не отчиталась о трате €80 млрд, которые ей выделил Европейский союз.
Сийярто: Венгрия обращает внимание, что Украина не отчиталась о трате €80 млрд
  • Gettyimages.ru

«Что касается дальнейшей финансовой поддержки Украины, то мы ещё раз обратили внимание, что мы передали более €80 млрд Украине, но до сих пор не видели детального и основательного отчёта о том, как они были использованы», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что венгерская сторона ожидает от Европейской комиссии чёткого отчёта по поводу того, куда были потрачены эти деньги.

Ранее Сийярто заявил, что ведение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на данный момент было бы безответственным шагом

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить