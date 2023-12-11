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Глава МВД Финляндии раскритиковала позицию СЕ по беженцам на границе с Россией

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Позиция комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, выразившей обеспокоенность правами беженцев и просителей убежища на границе Финляндии с Россией, однобока. Такое мнение высказала глава МВД Финляндии Мари Рантанен.
Глава МВД Финляндии раскритиковала позицию СЕ по беженцам на границе с Россией
  • Gettyimages.ru

Комментируя письмо Миятович, в котором комиссар СЕ выразила обеспокоенность правами беженцев из-за ситуации с закрытием границы Финляндии с Россией, Рантанен заявила, что поиск убежища не был приостановлен.

Глава финского ведомства подчеркнула, что он просто не может быть продолжен на восточной границе страны, передаёт Yle.

Рантанен добавила, что Миятович видит эту проблему лишь под одним углом, однако правительство Финляндии не может игнорировать вопрос национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Финляндия до 13 декабря примет решение по открытию КПП на границе с Россией.

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