Британия сохранит санкции против России по окончании конфликта на Украине

Великобритания сохранит санкции против России по окончании конфликта на Украине.

Об этом сказала замглавы Министерства по делам бизнеса и торговли Соединённого Королевства Нусрат Гани.

«Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится», — цитирует её ТАСС.

Гани также заявила о намерении властей Британии не допустить «восстановления военных возможностей России» после завершения боевых действий.

Ранее Великобритания расширила список санкций против России на 45 позиций.

Позже в российском посольстве в Лондоне заявили, что Россия наработала «санкционный иммунитет» и демонстрирует недосягаемые для Британии темпы экономического развития.