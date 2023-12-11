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Британия сохранит санкции против России по окончании конфликта на Украине

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Великобритания сохранит санкции против России по окончании конфликта на Украине. 
Британия сохранит санкции против России по окончании конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сказала замглавы Министерства по делам бизнеса и торговли Соединённого Королевства Нусрат Гани.

«Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится», — цитирует её ТАСС.

Гани также заявила о намерении властей Британии не допустить «восстановления военных возможностей России» после завершения боевых действий.

Ранее Великобритания расширила список санкций против России на 45 позиций.

Позже в российском посольстве в Лондоне заявили, что Россия наработала «санкционный иммунитет» и демонстрирует недосягаемые для Британии темпы экономического развития.

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