Получивший Нобелевскую премию писатель Юн Фоссе ошибся в слове «литература»

Норвежский прозаик, поэт и драматург Юн Фоссе, удостоенный Нобелевской премии по литературе 2023 года за «новаторские пьесы и прозу», допустил ошибку в слове «литература». Об этом пишет газета Verdens Gang.

Как выяснилось, Фоссе написал это слово с одной «т» вместо удвоенной, как того требует норвежская орфография (litteratur).

Казус произошёл, когда писатель оставлял традиционный автограф на стуле в ресторане Нобелевского музея.

«Сейчас я вижу, что в спешке сделал ошибку. Чистая описка. Конечно же, я знаю, как пишется «литература» по-норвежски — возможно, немного сбила с толку английская орфография», — отметил он позднее.

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