Получивший Нобелевскую премию писатель Юн Фоссе ошибся в слове «литература»
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Как выяснилось, Фоссе написал это слово с одной «т» вместо удвоенной, как того требует норвежская орфография (litteratur).
Казус произошёл, когда писатель оставлял традиционный автограф на стуле в ресторане Нобелевского музея.
«Сейчас я вижу, что в спешке сделал ошибку. Чистая описка. Конечно же, я знаю, как пишется «литература» по-норвежски — возможно, немного сбила с толку английская орфография», — отметил он позднее.
Ранее сообщалось о вручении Нобелевской премии мира иранской правозащитнице Наргес Мохаммади.