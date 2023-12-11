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Получивший Нобелевскую премию писатель Юн Фоссе ошибся в слове «литература»

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Норвежский прозаик, поэт и драматург Юн Фоссе, удостоенный Нобелевской премии по литературе 2023 года за «новаторские пьесы и прозу», допустил ошибку в слове «литература». Об этом пишет газета Verdens Gang.
Получивший Нобелевскую премию писатель Юн Фоссе ошибся в слове «литература»
  • globallookpress.com

Как выяснилось, Фоссе написал это слово с одной «т» вместо удвоенной, как того требует норвежская орфография (litteratur).

Казус произошёл, когда писатель оставлял традиционный автограф на стуле в ресторане Нобелевского музея.

«Сейчас я вижу, что в спешке сделал ошибку. Чистая описка. Конечно же, я знаю, как пишется «литература» по-норвежски — возможно, немного сбила с толку английская орфография», — отметил он позднее.

Ранее сообщалось о вручении Нобелевской премии мира иранской правозащитнице Наргес Мохаммади.

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