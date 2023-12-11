В Швейцарии в городе Сионе в результате перестрелок погибли два человека
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В сообщении говорится, что мотивы стрелка пока неизвестны, он остаётся на свободе. Выстрелы прозвучали около 08:00 по местному времени.
«Полиция кантона Вале немедленно ввела в действие меры по задержанию стрелявшего. Согласно первоначальным выводам преступник был знаком со своими жертвами», — отмечается в публикации.
Ранее стало известно о перестрелке в Брюсселе, в результате которой ранения получили четыре человека.