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В Швейцарии в городе Сионе в результате перестрелок погибли два человека

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Две перестрелки произошли утром 11 декабря в городе Сионе на юго-западе Швейцарии. Жертвами инцидентов стали два человека, ещё один получил ранение. Об этом сообщили в полиции кантона Вале.
В Швейцарии в городе Сионе в результате перестрелок погибли два человека
  • Gettyimages.ru

В сообщении говорится, что мотивы стрелка пока неизвестны, он остаётся на свободе. Выстрелы прозвучали около 08:00 по местному времени.

«Полиция кантона Вале немедленно ввела в действие меры по задержанию стрелявшего. Согласно первоначальным выводам преступник был знаком со своими жертвами», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно о перестрелке в Брюсселе, в результате которой ранения получили четыре человека.

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