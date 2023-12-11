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Суд в Финляндии рассмотрит ходатайство о продлении ареста россиянина Тордена

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Ходатайство о продлении срока содержания под стражей гражданина России Воислава Тордена рассмотрит суд в Финляндии. С соответствующей просьбой к нему обратилась пограничная служба страны.
Суд в Финляндии рассмотрит ходатайство о продлении ареста россиянина Тордена
  • Gettyimages.ru

По данным газеты Helsingin Sanomat, судебное заседание по этому делу должно состояться в понедельник, 11 декабря.

В публикации издания также отмечается, что в Финляндии аннулировали вид на жительство, который ранее получил Торден в связи с обучением его жены в стране. Гражданина России депортируют, после чего запретят ему въезд в страну.

Ранее сообщалось, что полиция Финляндии приступила к расследованию по делу Тордена. Россиянина задержали сразу после освобождения из тюрьмы.

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