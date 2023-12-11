Advance: сотрудничество Москвы и Эр-Рияда приведёт к победе Трампа над Байденом

Сотрудничество России и Саудовской Аравии в деле снижения добычи нефти приведёт к сдвигу на нефтяном рынке и заставит американские элиты поддержать Дональда Трампа на президентских выборах.

С таким заявлением выступил обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

По его словам, прошлогодний визит американского президента Джо Байдена в Эр-Рияд «с треском провалился».

Как отметил журналист, Байден не смог убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти для снижения цен на рынке.

При этом, по данным издания, визит Путина показал, что Россия успешно заняла место Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Она (нефтяная элита — RT) не простит этого Джо Байдену и сделает всё, чтобы вернуть Дональда Трампа к власти», — говорится в публикации.

Ранее Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+.

Позже саудовский принц Турки Аль-Фейсал заявил, что визит Путина в Эр-Рияд говорит о развитии отношений двух стран.