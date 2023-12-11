Глава Еврокомиссии: вступление Украины в ЕС требует времени и выполнения условий

Процесс вступления Украины в ЕС требует времени, а также выполнения Киевом обозначенных ранее условий. Об этом заявила 10 декабря председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отметила глава ЕК в беседе с Le Parisien, на предстоящем саммите, который пройдёт 14 и 15 декабря, будет обсуждаться начало переговоров о вступлении Украины в блок, а не само вступление, которое в любом случае займёт время.

«Конечно же, присоединение к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства», — подчеркнула председатель ЕК.

Ранее евродепутат Харальд Вилимски заявил, что фон дер Ляйен всё сильнее втягивает ЕС в конфликт на Украине.