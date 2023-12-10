MKFE: венгерские автоперевозчики проведут протесты на границе с Украиной

Автоперевозчики из Венгрии 11 декабря начнут протесты на границе с Украиной, так как украинские дальнобойщики разоряют их предприятия.

Об этом сообщает MTI со ссылкой на главу Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадара Арваи.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, в результате появления перевозчиков из Украины на рынке Евросоюза несколько сот предприятий Венгрии оказались на грани разорения.

Арваи отметил, что пробег украинских грузовиков по дорогам Венгрии увеличился на 30%, а венгерский — снизился на 4%.

8 декабря представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что очередь из 3300 грузовых автомобилей образовалась на границе Украины с Польшей.