MKFE: венгерские автоперевозчики проведут протесты на границе с Украиной
Об этом сообщает MTI со ссылкой на главу Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадара Арваи.
Как передаёт РИА Новости, по его словам, в результате появления перевозчиков из Украины на рынке Евросоюза несколько сот предприятий Венгрии оказались на грани разорения.
Арваи отметил, что пробег украинских грузовиков по дорогам Венгрии увеличился на 30%, а венгерский — снизился на 4%.
8 декабря представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что очередь из 3300 грузовых автомобилей образовалась на границе Украины с Польшей.