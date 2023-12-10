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Спецборт МЧС доставит в Москву группу россиян, эвакуированных из сектора Газа

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Самолёт МЧС России с эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей вылетел из Египта в Москву.

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

«11-й борт ведомства вылетел из Египта в Москву с эвакуированными россиянами и членами их семей в Москву», — сказано в заявлении.

Уточняется, что оперативная группа МЧС в Египте проводит работу по приёму граждан, прошедших КПП «Рафах».

Их направляют в Каир, где специалисты МЧС оказывают им помощь.

Ранее в министерстве сообщили, что ещё 100 россиян и членов их семей пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах».

8 декабря спецборт Ил-76 МЧС России вылетел в город Эль-Ариш для доставки ещё 20 т гумпомощи для жителей сектора Газа.

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