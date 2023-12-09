На западе Турции 14 человек пострадали в ДТП с участием автобуса
Об этом информирует телеканал Habertürk.
«В Эскишехире 14 человек получили травмы в результате столкновения автобуса и микроавтобуса, принадлежащего муниципалитету города, и автофургона», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали.
По данным телеканала, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ранее стало известно, что автобус с туристами столкнулся с легковой машиной и влетел в столб в Турции.