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На западе Турции 14 человек пострадали в ДТП с участием автобуса

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По меньшей мере 14 человек пострадали в результате столкновения автобуса, микроавтобуса и автофургона на западе Турции.

Об этом информирует телеканал Habertürk.

«В Эскишехире 14 человек получили травмы в результате столкновения автобуса и микроавтобуса, принадлежащего муниципалитету города, и автофургона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали.

По данным телеканала, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что автобус с туристами столкнулся с легковой машиной и влетел в столб в Турции.

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