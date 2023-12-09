В Тель-Авиве тысячи активистов провели акцию, требуя переговоров с ХАМАС

Тысячи израильтян собрались на акцию в центре Тель-Авива с требованием вести переговоры для освобождения всех оставшихся заложников из сектора Газа.

Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что акцию проводит волонтёрская организация «Форум семей заложников и пропавших без вести». Ранее полиция Лондона заявила, что провела 13 задержаний во время демонстрации в поддержку Палестины.