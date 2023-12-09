DM: жители Сискейла в Британии пожаловались на стаю «радиоактивных котов»

Жители города Сискейл, расположенного около одного из крупнейших ядерных комплексов Великобритании «Селлафилд», пожаловались на стаю «радиоактивных котов».

Об этом пишет Daily Mail.

Как пишет издание, группа Radiation Free Lakeland (RAFL) после беседы с экспертами выяснила, что экскременты стаи местных диких котов содержат следы плутония и цезия.

Издание утверждает, что рабочие ядерного комплекса на протяжении десятилетий кормили местных котов отходами.

«Но местные протестующие раскритиковали руководителей объекта за то, что они якобы поставили под угрозу близлежащую деревню Сискейл, расположенную менее чем в трёх милях от них», — говорится в публикации.

При этом власти заявили, что коты не представляют опасности для населения.