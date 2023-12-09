В Париже огласили приговор причастным к убийству учителя Пати из-за карикатур
- AFP
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Преступление было совершено в октябре 2020 года. Пати обезглавил 18-летний молодой человек за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцу застрелили. Позднее по подозрению в причастности к преступлению задержали шестерых подростков.
Их приговорили к разным срокам. Самый меньший составил 14 месяцев, самый длительный — два года. Для кого-то определили испытательный срок.
Убийство Пати вызвало широкий общественный резонанс во Франции. Так, занимавший в то время пост премьер-министра страны Жан Кастекс после этих событий заявил о высокой угрозе исламистского терроризма.