В Париже огласили приговор причастным к убийству учителя Пати из-за карикатур

Суд в Париже огласил вердикт по делу шестерых молодых людей в возрасте 16—18 лет, которых заподозрили в причастности к убийству учителя Самюэля Пати. Об этом сообщает BFMTV.

Преступление было совершено в октябре 2020 года. Пати обезглавил 18-летний молодой человек за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцу застрелили. Позднее по подозрению в причастности к преступлению задержали шестерых подростков.

Их приговорили к разным срокам. Самый меньший составил 14 месяцев, самый длительный — два года. Для кого-то определили испытательный срок.

Убийство Пати вызвало широкий общественный резонанс во Франции. Так, занимавший в то время пост премьер-министра страны Жан Кастекс после этих событий заявил о высокой угрозе исламистского терроризма.