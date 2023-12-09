Избранный президент Гватемалы заявил о попытке госпереворота
Об этом пишет РИА Новости.
«Хотя роман, который представили нам прокуроры, вызывает усмешки своими нелепыми аргументами, попытка государственного переворота реальна, и она подвела нас к решающему моменту», — отметил он.
Ранее Генеральная прокуратура Гватемалы объявила недействительными результаты президентских выборов, по итогам которых победил представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало.
Голосование, на котором он получил поддержку 59% избирателей, состоялось в августе.
Как пишет газета Prensa Libre, результаты выборов недействительны из-за «предполагаемых административных нарушений Высшего избирательного трибунала».