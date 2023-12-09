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Избранный президент Гватемалы заявил о попытке госпереворота

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Действия Генпрокуратуры Гватемалы, направленные на отмену результатов выборов, являются попыткой госпереворота, сообщил избранный президент Бернардо Аревало.

Об этом пишет РИА Новости.

«Хотя роман, который представили нам прокуроры, вызывает усмешки своими нелепыми аргументами, попытка государственного переворота реальна, и она подвела нас к решающему моменту», — отметил он.

Ранее Генеральная прокуратура Гватемалы объявила недействительными результаты президентских выборов, по итогам которых победил представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало.

Голосование, на котором он получил поддержку 59% избирателей, состоялось в августе.

Как пишет газета Prensa Libre, результаты выборов недействительны из-за «предполагаемых административных нарушений Высшего избирательного трибунала».

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