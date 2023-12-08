Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Виктора Панюшина

Турция отправит в Россию некоего Виктора Панюшина, известного в преступной среде под прозвищем Витя Пан. Мужчина разыскивается Интерполом, он был задержан на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Об этом сообщает Habertürk.

Как утверждается, на счету Панюшина «девять тяжких преступлений, включая убийства в России».

«Он будет отправлен в Турцию для экстрадиции в свою страну», — пишет газета.

По имеющимся данным, Панюшин сбежал из России на Украину и получил там украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения. После этого он прибыл на Кипр.

В мае 2020 года Следственный комитет России сообщал, что в 2000 году Виктор Панюшин был возведён в статус так называемого «вора в законе» на территории Курской, Орловской и Белгородской областей.

Как отмечало ведомство, Панюшин создал преступное сообщество и руководил им.