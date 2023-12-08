Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Виктора Панюшина
Об этом сообщает Habertürk.
Как утверждается, на счету Панюшина «девять тяжких преступлений, включая убийства в России».
«Он будет отправлен в Турцию для экстрадиции в свою страну», — пишет газета.
По имеющимся данным, Панюшин сбежал из России на Украину и получил там украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения. После этого он прибыл на Кипр.
В мае 2020 года Следственный комитет России сообщал, что в 2000 году Виктор Панюшин был возведён в статус так называемого «вора в законе» на территории Курской, Орловской и Белгородской областей.
Как отмечало ведомство, Панюшин создал преступное сообщество и руководил им.